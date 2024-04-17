Рябков высказался об ухудшении работы МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана

Активность работы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на иранских ядерных объектах существенно снизилась, это уже не те масштабы. К такому выводу пришел заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

По мнению замминистра, интенсивность инспекционной деятельности агентства на территории Ирана была максимальной в период функционирования Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке. Тогда в Иране каждые два дня проводилось по три инспекции МАГАТЭ.

«Сейчас интенсивность заметно упала», — констатировал дипломат.

Как утверждает Рябков, в настоящее время уже «совсем не тот масштаб и объем работы, что раньше».

Замглавы ведомства полагает, что обстановка в зоне эскалации палестино-израильского конфликта может обостриться. По его оценке, операция Израиля носит неизбирательный характер, а значит, существует высокая вероятность выхода ситуации из-под контроля.

Накануне МАГАТЭ решило отозвать инспекторов из Ирана на фоне эскалации конфликта исламской республики с еврейским государством.

Ранее в МИД высказались о возможном визите главы МАГАТЭ в Россию.