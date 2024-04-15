Встречи и саммиты, посвященные урегулированию конфликта на Украине, должны проводиться с участием российской стороны, в противном случае их нельзя воспринимать всерьез, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. В беседе с Life он предрек предстоящему швейцарскому саммиту провал.

«Любые «мирные» конференции по Украине, которые инсценируют как знаковое событие, без участия российской стороны это не более чем провальная премьера бродвейского спектакля-драмы «Раб войны», — считает парламентарий».

По мнению депутата, украинский лидер Владимир Зеленский на саммите «опозорится», так как не сможет хорошо исполнить драматическую роль. На период после завершения президентства Говырин предсказал Зеленскому участие в съемках сериалов.

Напомним, швейцарский саммит запланирован на июнь. На прошлой неделе глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия не будет в нем участвовать. С таким решением не согласились в Турции — там считают, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине Россия должна участвовать.

В Совфеде ранее заявили, что предложения Зеленского о мире будут отвергнуты на саммите в Швейцарии.