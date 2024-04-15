Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцарскому саммиту по Украине предрекли провал из-за отсутствия России

Депутат Говырин: без участия РФ всерьез воспринимать саммиты по Украине нельзя

close
100%
Shutterstock

Встречи и саммиты, посвященные урегулированию конфликта на Украине, должны проводиться с участием российской стороны, в противном случае их нельзя воспринимать всерьез, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. В беседе с Life он предрек предстоящему швейцарскому саммиту провал.

«Любые «мирные» конференции по Украине, которые инсценируют как знаковое событие, без участия российской стороны это не более чем провальная премьера бродвейского спектакля-драмы «Раб войны», — считает парламентарий».

По мнению депутата, украинский лидер Владимир Зеленский на саммите «опозорится», так как не сможет хорошо исполнить драматическую роль. На период после завершения президентства Говырин предсказал Зеленскому участие в съемках сериалов.

Напомним, швейцарский саммит запланирован на июнь. На прошлой неделе глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия не будет в нем участвовать. С таким решением не согласились в Турции — там считают, что в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине Россия должна участвовать.

В Совфеде ранее заявили, что предложения Зеленского о мире будут отвергнуты на саммите в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами