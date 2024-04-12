Госдеп: США обсудят с премьером Ирака похищение гражданки России и Израиля

США намерены затронуть на предстоящих в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани тему поисков гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой, похищенной в прошлом году в Багдаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа США высокого ранга.

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона обеспокоена этим делом и внимательно следит за ним. Представители Госдепа призывали старших должностных лиц Ирака найти Цуркову и добиться ее освобождения, это продолжают делать.

Дипломат подчеркнула, Цуркова «связана с высшим учебным заведением в Соединенных Штатах».

До этого советник премьер-министра по вопросам средств массовой информации Ирака Хишам ар-Рикаби заявил, что иракские силовики прилагают усилия, чтобы найти Елизавету Цуркову — гражданку России и Израиля, которую похитили несколько месяцев назад в Ираке.

14 ноября иракский телеканал Al Rabiaa показал видео с Елизаветой Цурковой. Она заявила, что организовала демонстрацию в стране, чтобы разжечь вражду между шиитами. На видео из плена женщина утверждает, что работала на спецслужбы Израиля и США. Кроме этого, Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и пожаловалась, что власти не пытаются ее вызволить.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.