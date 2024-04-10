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МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить РФ на саммит по Украине

МИД Швейцарии: Россия рано или поздно должна принять участие в переговорах по Украине

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Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. Дипломата цитирует РИА Новости.

«Если мы запускаем процесс, с самого начала должно быть ясно, что Россия рано или поздно должна принять в нем участие», — сказал он.

Кассис отметил, что необходимо будет договориться «о лучшем времени», когда пригласить РФ присоединиться.

«В мире существуют разные взгляды на то, какую роль должна играть Россия в этом процессе. Мы должны договориться», — подчеркнул министр.

Также глава швейцарского МИД заявлял, что Россия не будет участвовать в первой мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии.

До этого в Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине показухой. По мнению депутата Государственной думы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, все участники саммита навсегда запятнают себя позором.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

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