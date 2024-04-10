Встреча по Украине в Швейцарии пройдет в июне

Президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции сообщила, что правительство страны постановило провести мирную конференцию по Украине в городе Бюргеншток в июне этого года, передает РИА Новости.

«Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден в июне 2024 года», — заявила она.

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга.

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер 4 апреля сообщил, что Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине.

До этого депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что считает предстоящий швейцарский саммит по Украине станет «показухой».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.