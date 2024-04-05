США планируют предоставить Армении более $65 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна планирует предоставить Армении свыше $65 млн помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении.

Как уточнил Блинкен, деньги на помощь этой республике будут выделены из фондов бюджета США на 2023 финансовый год.

«Это более чем на 50% больше, чем два года назад», — отметил он.

Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «отличными» прошедшие 5 апреля в Брюсселе консультации с представителями Евросоюза и США.

Пашинян 5 апреля встретился с Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Официальная цель мероприятия — углубление сотрудничества сторон в разных сферах.

На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике.

Ранее МИД Армении оценил перспективы вступления страны в НАТО.