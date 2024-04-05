В МИД рассказали о судьбе причастных к финансированию Киева

Россия не станет церемониться с теми, кто финансирует Киев или причастен к спонсированию украинских вооруженных сил. Об этом в Telegram-канале пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом, представитель российского дипломатического ведомства прокомментировала реакцию президента Франции, Эмманюэля Макрона.

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу, — перечитайте сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — пишет Захарова.

До этого Эммануэль Макрон счел угрожающими слова Сергея Шойгу об организаторах теракта в «Крокусе».

Речь идет о переговорах главы российского минобороны с его французским коллегой, Себастьяном Лекорню.

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