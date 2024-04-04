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Кандидат в президенты Словакии не поддержал отправку оружия Украине

Кандидат в президенты Словакии Пеллегрини не поддержал военную помощь Киеву

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Global Look Press

Поставки оружия Украине не дают результатов и могут привести к катастрофе. Об этом заявил кандидат в президенты Словакии, глава парламента республики Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS.

Он отметил, что не поддерживает конфликт на Украине и отправку оружия Киеву, так как это приведет лишь к большим жертвам среди военных и гражданских лиц. Пеллегрини заявил, что у него есть серьезные опасения по поводу того, что российско-украинский конфликт может закончиться катастрофой.

В ночь на 4 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Россией.

Также посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сказал, что западные страны должны отказаться от идеи о нанесении России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы.

До этого стало известно, что Российская Федерация не будет принимать участие в конференции по урегулированию на Украине, которую пытается организовать Швейцария.

Ранее американский экономист назвал имена виновников начала конфликта на Украине.

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