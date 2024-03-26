Посол США почтила память жертв теракта в «Крокусе»

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», открытой в здании МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Трейси рассказала, что в книге выразила слова сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей.

26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра решительно осудили терроризм в любых его формах.

Спасатели МЧС уже закончили разбирать завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, случился пожар, уничтоживший здание.

Ранее московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле».