Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол США почтила память жертв теракта в «Крокусе»

Посол США Трейси оставила запись в книге соболезнований МИДа после теракта в РФ

close
100%
U.S. Embassy/YouTube

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», открытой в здании МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Трейси рассказала, что в книге выразила слова сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей.

26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра решительно осудили терроризм в любых его формах.

Спасатели МЧС уже закончили разбирать завалы на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, случился пожар, уничтоживший здание.

Ранее московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами