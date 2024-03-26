Доклад о преступлениях Украины против детей направят в ООН

Финальную версию доклада парламентской комиссии, которая расследовала преступления, совершенные украинскими властями против детей, направят в ООН и Межпарламентский союз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Инну Святенко.

«Безусловно, наш итоговый доклад будет обязательно направлен в адрес Межпарламентского союза и Организации Объединенных Наций», — заявила Святенко.

По словам сенатора, Россия с начала СВО пыталась защитить детей в зоне конфликта, однако не увидела аналогичных усилий со стороны западных стран и Украины. Напротив, ВСУ регулярно обстреливают гражданские объект, что РФ требует немедленно прекратить.

21 марта Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей. Процедура проходила при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

1 февраля кардинал Маттео Дзуппи, назначенный посланником Папы Римского по вопросу миротворческой миссии на Украине, заявил, что помощь в возвращении украинских детей на родину будет способствовать завершению конфликта.

Ранее стало известно, что около 9 тысяч детей планируют эвакуировать из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ.