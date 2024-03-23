Экс-глава МИД Австрии прокомментировала теракт в «Крокусе»

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что мир должен осудить преступление в «Крокус Сити Холле» в полной мере, это является заказным терактом против Российской Федерации. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

Она выразила сожаления о том, что в Евросоюзе и в Австрии многие деятели не в полной мере осуждают действия террористов.

Кнайсль подчеркнула, что произошедшее в «Крокусе» является организованным преступлением, имеющим политические основания за спиной.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».