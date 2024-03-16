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МИД Украины: США может потерять лидерство в мире, прекратив поддержку Киева

Кулеба: неспособность продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире

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Tobias Hase/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что неспособность Вашингтона продолжать поддержку Киева подорвет лидерство США в мире. Слова министра приводит Telegram-канал МИД Украины.

«Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США», — сказал глава украинкого внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Кулеба подчеркнул важность продолжения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и их союзников, включая поставки систем ПВО и артиллерийских боеприпасов. Также дипломаты обсудили пути утверждения «критически необходимого пакета» поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Накануне Глава министерства иностранных дел Украины, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность наращивания усилий альянса в обеспечении Киева боеприпасами и вооружением.

Ранее генсек НАТО назвал процент предоставленной Киеву военной помощи.

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