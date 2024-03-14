Путин не читал колонку вдовы Навального в The Washington Post

В Кремле отреагировали на материал Юлии Навальной, опубликованный в The Washington Post. Комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков ответил на вопрос о публикации текста Юлии Навальной в издании The Washington Post. В тексте она назвала президента Владимира Путина «гангстером». Пресс-секретарь заявил, что президент не читал материал.

«Иногда уважаемая газета публикует весьма низкого качества материалы», — сказал Песков.

До этого Песков прокомментировал информацию об избиении в Литве бывшего председателя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Он считает, что вопрос о нападении следует задать МВД Литвы.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию с избиением Волкова, а также слова литовского президента, который, обращаясь к Путину, заявил, что его «здесь никто не боится».

12 марта бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что на Леонида Волкова напали в Вильнюсе. По ее словам, нападавшие разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали бить его молотком. На место прибыли полиция и «скорая». Поиски нападавших уже ведутся. Волкова госпитализировали.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Белого дома по поводу российского ядерного оружия.