Шольц и Макрон обговорят «нюансы» помощи Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят «различные нюансы» по оказанию помощи Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры состоятся в Берлине перед встречей в формате «Веймарского треугольника». Речь идет о мероприятии, в котором вместе с упомянутыми политиками поучаствует премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Им (Шольцу и Макрону — «Газета.Ru») предстоит обсудить целый ряд двусторонних вопросов, в том числе в преддверии [саммита] Европейского совета, который состоится на следующей неделе, а также вопрос поддержки Украины», — рассказал Хебештрайт.

Он уточнил, что канцлеру ФРГ и французскому лидеру предстоит обменяться мнениями по «различным нюансам» в некоем техническом вопросе. Последний касается помощи Украине, однако подробности представитель немецкого правительства раскрывать не стал.

13 марта газета Politico сообщила, что через два дня в Берлине пройдет встреча в формате «Веймарского треугольника». В ней примут участие Макрон, Шольц и Туск. При этом ключевой темой обсуждения станет помощь Киеву.

Ранее Шольц рассказал, какие виды оружия Германия не готова поставлять на Украину.