Украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами. Об этом заяви, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией», — написал он в Telegram-канале. Арахамия также отметил, что Грузии следует прекратить помогать России избегать санкций со стороны Запада, после чего нормализация отношений станет более легкой.

Первый канал Общественного вещателя Грузии показал кадры, где видно, как бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, осужденный на родине по уголовным делам, находится в составе украинской делегации в германском парламенте. Генеральная прокуратура Грузии обратилась к Германии и Бельгии с запросом об экстрадиции Адеишвили.

Правительство Грузии выразило беспокойство по поводу недружественных действий украинских властей в отношении грузинского народа. Также было отмечено, что помимо, который является советником генпрокурора Украины, высокопоставленную должность занимает бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, который является заместителем руководителя украинской контрразведки. В отношении него также возбуждено уголовное дело в Грузии.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.