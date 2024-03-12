Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве потребовали от Грузии остановить авиасообщение с РФ ради нормализации отношений

Украина потребовала от Грузии остановить авиасообщение с Россией

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами. Об этом заяви, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Для достижения нормализации отношений необходимо выпустить из тюрьмы нашего гражданина Михаила Саакашвили и прекратить прямое авиасообщение с Россией», — написал он в Telegram-канале. Арахамия также отметил, что Грузии следует прекратить помогать России избегать санкций со стороны Запада, после чего нормализация отношений станет более легкой.

Первый канал Общественного вещателя Грузии показал кадры, где видно, как бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, осужденный на родине по уголовным делам, находится в составе украинской делегации в германском парламенте. Генеральная прокуратура Грузии обратилась к Германии и Бельгии с запросом об экстрадиции Адеишвили.

Правительство Грузии выразило беспокойство по поводу недружественных действий украинских властей в отношении грузинского народа. Также было отмечено, что помимо, который является советником генпрокурора Украины, высокопоставленную должность занимает бывший замглавы МВД Грузии Георгий Лорткипанидзе, который является заместителем руководителя украинской контрразведки. В отношении него также возбуждено уголовное дело в Грузии.

Ранее Польша связала статус кандидата в ЕС для Грузии с судьбой Саакашвили.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами