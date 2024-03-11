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Политолог объяснил сообщения о возможном свержении Зеленского военными

Политолог Маркелов: элитные войска ВСУ добивались огласки разговора о Зеленском

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Liesa Johannssen/Reuters

Элитные войска ВСУ начали обсуждать идею сместить Владимира Зеленского с поста президента Украины открыто, чтобы их услышали, убежден политический советник, политический психолог Сергей Маркелов. В беседе с телеканалом «360» он назвал военных «опытными ребятами», заявив, что слива разговора они добились намеренно, так как по-другому сообщить о накопившихся проблемах не могли.

Напомним, по данным РИА Новости, командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ начали обсуждать варианты свержения действующей власти и командования ВСУ. Утверждается, что одной из причин стало недовольство сменой командования.

По мнению Маркелова, в армии Украины накопилось много серьезных проблем, в том числе – кадровые перестановки, неорганизованная мобилизация, потеря территорий. При этом российская армия существенно сдвинула линию обороны с востока на запад.

«Куда ни кинься с точки зрения объективной реальности — везде дефицит: живой силы, техники, запасов артиллерийских и так далее, — объяснил политолог свое мнение. — Все указывает на то, что конструкция, которую придумал президент Украины, показала свою полную несостоятельность. Поэтому военные — сегодня главная угроза для Зеленского. Сам Зеленский это тоже осознает».

По мнению эксперта, украинские военные понимали, что их разговоры станут известны и добивались этого намеренно.

«Потому что, чего шептаться, ходить по улицам, играть в шпионов? Как им еще это сделать? Публично выступить нельзя, потому что у них есть некая украинская клятва. <…> Поэтому они и находят разные инструментарии», — считает Маркелов.

Слитый разговор стал показателем настроении в элитных войсках ВСУ к происходящему, заключил политолог.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал папу Римского за призывы к переговорам с Россией.

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