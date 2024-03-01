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Глава молдавской Гагаузии прибыла в Москву с рабочим визитом

Глава молдавской Гагаузии Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву, после чего она посетит Казань. Об этом сообщили РИА Новости источники в гагаузском правительстве.

Отмечается, что Гуцул сопровождает глава Народного собрания (парламента. — Прим. ред.) Гагаузии Дмитрий Константинов.

Цель поездки пока не разглашается. Гуцул и Константинов уже успели встретиться с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава автономии пожаловалась сенатору на то, что Кишинев притесняет права гагаузцев.

Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

Также сообщалось, что 28 февраля в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике прошел съезд депутатов всех уровней. Созыв инициировал глава ПМР Вадим Красносельский, причиной было названо экономическое давление со стороны Молдавии. На съезде была принята резолюция и обращение в адрес Совета Федерации и Госдумы РФ, ООН, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европарламента, ОБСЕ и Красного Креста.

Ранее президент Молдавии Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.

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