Супругу Байдена призвали уговорить мужа не баллотироваться на второй срок

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший призвал первую леди страны Джилл Байден уговорить действующего главу государства Джо Байдена не баллотироваться на второй срок на фонде доклада спецпрокурора Роберта Хёра, где упоминаются проблемы с памятью американского лидера. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, на месте Байдена он бы надеялся, что «кто-нибудь из его собственной семьи вежливо предложил отойти от дел, если острота ума настолько снизилась, как предположил спецпрокурор Хёр».

Кеннеди — младший считает, что это должна сделать Джилл Байден.

В то же время он ответил, что, если Байден считает, что готов продолжать свою кампанию, ему следует провести публичные дебаты с соперниками.

«Расскажите нам, что он собирается делать с закрытием границы. Расскажите нам... что он собирается делать для восстановления среднего класса, для прекращения... бесконечных войн по всему миру, для предотвращения корпоративного захвата и всех этих проблем, которые сейчас имеют решающее значение для нашей страны», — заявил Кеннеди.

Ранее Байден выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

До этого стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Нарушения сочли «невинной ошибкой».

Ранее Камала Харрис заявила, что готова заменить Байдена на посту президента США.