Стало известно, кто может исполнять обязанности Байдена на посту президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что при необходимости готова исполнять обязанности президента Джо Байдена на фоне растущих опасений относительно когнитивных способностей главы американского государства. Об этом она сообщила газете Wall Street Journal.

«Я готова служить. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнула Харрис.

Отмечается, что об этом Харрис сообщила газете еще во вторник 6 февраля, то есть за несколько дней до того, как в результате публикации отчета специального прокурора Роберта Хёра об обращении Байдена с секретными документами «усилилась обеспокоенность по поводу остроты ума 81-летнего действующего президента».

Издание подчеркивает, что полученные данные в отчете «усилили внимание к 59-летней Харрис».

До этого стало известно, что Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования.

С учетом этих обстоятельств спецпрокурор пришел к выводу, что выявленные нарушения при хранении секретных бумаг следует расценивать как «невинную ошибку», а не как намеренную попытку нарушить закон.

Причиной для разбирательства стало обнаружение в 2023 году секретных документов в гараже дома Байдена в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он был вице-президентом при администрации Барака Обамы.

Ранее Байдена возмутили слова о его проблемах с памятью.