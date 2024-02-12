Украина потребовала от Польши возбудить дело после инцидента с зерном на границе

Посольство Украины в Варшаве и генеральное консульство в Люблине обратились в полицию Польши после инцидента на границе, когда польские фермеры высыпали из украинских грузовиков зерно. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил украинский посол Василий Зварыч, он потребовал найти и наказать виновных.

По словам Зварыча, после соответствующего обращения польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры.

Дипломат подчеркнул, что органы власти Польши должны решительно отреагировать в правовом поле на это «позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление» и впредь не позволять подобных «варварских действий».

9 февраля по всей Польше фермеры устроили протесты, перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной с требованием прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

Позднее сообщалось, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном и пытаться их опрокидывать.

Ранее в Госдуме вспомнили «Тараса Бульбу», комментируя польско-украинские отношения.