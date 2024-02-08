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В Раде заявили об увольнении главкома ВСУ Залужного

Депутат Рады Гончаренко сообщил об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Валерий Залужный уволен с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной рады Украины депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», – говорится в посте политика.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины под руководством главкома отразили наступление на Киев, деоккупировали Киевщину и Черниговщину и захватили Харьковщину и Херсон.

«Для украинцев вы не просто Генерал и даже не Главнокомандующий. Вы олицетворение мужественной стойкости и единства Украины», – написал Гончаренко.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

До этого эксперт заявил, что Зеленский твердо намерен снять с должности главнокомандующего ВСУ Залужного, однако хочет добиться его отставки по собственному желанию, чтобы не добавлять генералу политических очков.

Ранее во Франции предупредили Зеленского о последствиях увольнения Залужного.

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