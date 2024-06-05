В Харькове слышны взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщило агентство РБК-Украина в Telegram-канале.

«В Харькове прогремели взрывы», — пишет издание.

В Telegram-канале агентства также сообщается, что по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31.

1 июня глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина вывозит из Харькова и окрестных городов архивы и личные дела сотрудников силовых структур.

3 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после ударов, нанесенных 23 марта 2024 года, в городе не осталось оборудования для собственной генерации электроэнергии, и местные власти «вынуждены брать электричество из других городов».

До этого Терехов заявлял о повреждении объекта критической инфраструктуры в Харькове.

Ранее в Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода.