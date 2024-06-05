Талибы прилетели в Россию для участия в ПМЭФ-2024

Делегация представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России) прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство Афганистана в РФ.

«Прибыли в Россию», — сообщили в диппредставительстве.

Известно, что делегацию талибов возглавляет министр труда и социальных отношений Абдул Манан Омари.

27 мая министерство иностранных дел РФ сообщило, что Москва предложила «Талибану» принять участие в ПМЭФ.

В середине мая делегация «Талибана» посетила экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Ее возглавлял и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее в МИД ответили на вопрос о сроках исключения талибов из списка террористов.