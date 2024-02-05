Российского посла вызовут во французский МИД

Посла России в Париже Алексея Мешкова собираются вызвать в министерство иностранных дел Франции на фоне ударов Вооруженных сил РФ по французским наемникам на Украине, а также из-за якобы усиления «дезинформации в отношении Франции». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Посол России во Франции «будет вызван» в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить (ему) об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников», — говорится в сообщении AFP.

До этого сообщалось, что Франция начала расследование двух летальных случаев среди своих «гуманитарных работников» на Украине.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с Вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

22 января волонтерская организация SOS Donbass поделилась с журналистами частичным списком наемников. Их возраст составил от 24 до 49 лет. Подробнее о том, что за люди фигурировали в списке, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол РФ передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине.