Бывший народный депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин оценил решение Международного суда ООН отклонить ряд претензий Киева к Москве. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, решение ООН доказало надуманность обвинений со стороны Украины.

«Наконец-то протрезвление и большие сомнения у западных элит насчет перспектив вообще о завершении данного конфликта в выгодном для Запада формате», — отметил он.

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Председатель суда Джоан Донохью пояснила, что РФ не нарушала свои обязательства по большинству статей конвенции, о которых говорится в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1).

Как заявила Донохью, суд постановил, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».