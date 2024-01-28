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В КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США

«Нодон синмун»: провокации США могут привести к войне на Корейском полуострове

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KCNA/Reuters

Провокационные действия Соединенных Штатов могут привести к войне на Корейском полуострове, которая, в свою очередь, выльется в ядерный конфликт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главное печатное издание Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

«Если на Корейском полуострове будет война, то она перейдет в мировую ядерную войну и принесет человечеству неисчислимые бедствия», — говорится в статье северокорейской газеты.

Издание полагает, что всем странам необходимо объединиться против «империалистов» в лице США, которые пытаются развязать агрессивную войну и попирают глобальную безопасность. Авторы статьи заявляют, что КНДР будет и дальше бороться за строительство мира, где нет места конфликтам.

До этого сообщалось, что Северная Корея выпустила нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья в сторону Японского моря. Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг и «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР.

Ранее заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун посетил Северную Корею.

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