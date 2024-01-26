В Ираке заявили о готовности США к выводу войск из страны

Власти Ирака официально уведомили РФ о готовности Соединенных Штатов вывести свой воинский контингент из страны. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева сообщает РИА Новости.

«Нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям — к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента», — сказал Лаврентьев.

Иракские власти уверены, что у них есть все необходимые силы и средства для поддержания порядка и обеспечения безопасности граждан.

25 января в Пентагоне заявили, что переговоры США и Ирака не затронут вывод американских войск.

18 января премьер Ирака потребовал немедленно вывести из страны силы США.

Ранее стало известно, что Ирак решил вывести иностранные войска со своей территории после авиаудара по Багдаду.