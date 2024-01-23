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В Госдуме назвали агонией планы Германии на войну с Россией

Депутат ГД Заварзин назвал агонией планы Германии на войну с Россией

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Mindaugas Kulbis/AP

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Берлину необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Парламентарий подчеркнул, что эти слова являются лишь порожденной политической агонией.

«У нас и помыслов нет на кого-то нападать. Мы готовы ко всему, судя по всем нашим военным показателям. Но такие замыслы у нас отсутствуют. Сейчас руководство Германии, начиная от канцлера, ведет такую политику: они полностью «сели» под американцев, они полностью управляемы Соединенными Штатами», — подчеркнул Заварзин.

23 января Писториус, выступая на телеканале ZDF, призвал немцев осознать опасность возможного военного конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к такому сценарию и учитывать возможность его наступления.

Глава Минобороны ФРГ также отметил, что Германия должна вооружиться на случай конфликта и уже работает в этом направлении вместе со своими союзниками в НАТО. Он также высказал идею формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году станет полностью боеспособной.

Ранее в НАТО сообщили, что не видят непосредственных угроз со стороны РФ для союзников.

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