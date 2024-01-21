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Трамп отказался назначать свою соперницу Хейли вице-президентом в случае победы

Трамп скептически отнесся к назначению Хейли вице-президентом в случае победы

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат на пост главы государства Дональд Трамп скептически отнесся к идее назначения своего конкурента от Республиканской партии Никки Хейли на должность вице-президента в случае возвращения в Белый дом. Его слова передает The Hill.

«Она хороша, но она не из президентской древесины. И когда я говорю это, это, вероятно, означает, что она не будет выбрана вице-президентом», — заявил Трамп перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир.

Трамп отметил, что после своих слов он не сможет затем выйти и сказать: «Леди и джентльмены, я с гордостью объявляю, что я назначил [Хейли на пост вице-президента]».

До этого сообщалось, что сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке.

Как пишет Politico, возросшую поддержку Хейли демонстрируют результаты опросов общественного мнения. Так, в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина она опередила губернатора Флориды Рона Десантиса, который считался главным конкурентом Трампа в Республиканской партии. В штате Айова Хейли и Десантиса поддерживают одинаково, следует из текста. Однако оба кандидата уступают по популярности Трампу.

Ранее в США выразили точку зрения, что Трамп мог бы назначить Такера Карлсона на пост вице-президента.

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