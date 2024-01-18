Байден рассказал о возможной катастрофе в вопросе оказания помощи Украине

Вопрос оказания дальнейшей помощи США Украине упирается в меньшинство в конгрессе. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Я думаю, что подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», — заявил Байден, отметив, что большинство представителей Республиканской партии также поддерживает оказание помощи Киеву.

18 января бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия не должна идти на сделку с демократами и администрацией Джо Байдена по разблокировке нового транша Украине до выполнения всех своих условий.

В этот же день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом.

До этого экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что скептически относится к тому, что США продолжат оказывать помощь Украине в случае победы на выборах бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее Байден заявлял, что отсутствие в конгрессе США согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность США и может нанести вред НАТО и всему миру.