В Совфеде оценили сообщения о подготовке в НАТО плана войны с Россией

Доверять публикации немецкой газеты Bild о якобы подготовке Германией плана войны между НАТО и Россией не стоит. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но я не думаю, что они, разрабатывая такие планы, допустили бы утечку таких данных. Поэтому я не верю в эту информацию», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, в России не исключают возможность полномасштабного конфликта с НАТО и допускают, что ФРГ будет играть в нем не последнюю роль. При этом, отметил член Совфеда, Bild — «желтая пресса», а ее публикации рассчитаны на то, чтобы создавать вокруг них шумиху.

Напомним, газета Bild писала, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке Германией плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. После этого, предполагают в немецком Минобороны, в Прибалтике начнутся этнические столкновения, на фоне чего российская армия перебросит войска в Калининград для того, чтобы атаковать Сувалкский коридор. Отмечается, что НАТО перебросит на восточной фланг 300 тысяч солдат для «надежного сдерживания».

Ранее французский политик призвал уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией.