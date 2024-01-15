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В Совфеде оценили сообщения о подготовке в НАТО плана войны с Россией

Сенатор Джабаров: доверять публикациям о плане войны НАТО с Россией не стоит

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Доверять публикации немецкой газеты Bild о якобы подготовке Германией плана войны между НАТО и Россией не стоит. Об этом «Ленте.ру» сообщил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но я не думаю, что они, разрабатывая такие планы, допустили бы утечку таких данных. Поэтому я не верю в эту информацию», — сказал сенатор.

По словам Джабарова, в России не исключают возможность полномасштабного конфликта с НАТО и допускают, что ФРГ будет играть в нем не последнюю роль. При этом, отметил член Совфеда, Bild — «желтая пресса», а ее публикации рассчитаны на то, чтобы создавать вокруг них шумиху.

Напомним, газета Bild писала, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке Германией плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. После этого, предполагают в немецком Минобороны, в Прибалтике начнутся этнические столкновения, на фоне чего российская армия перебросит войска в Калининград для того, чтобы атаковать Сувалкский коридор. Отмечается, что НАТО перебросит на восточной фланг 300 тысяч солдат для «надежного сдерживания».

Ранее французский политик призвал уничтожить НАТО из-за подготовки ФРГ к войне с Россией.

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