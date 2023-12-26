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Экс-глава контрразведки Сербии высказался о беспорядках в Белграде

Вулин: Запад планировал в Сербии революцию по белорусскому сценарию

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

С помощью организации протестов в Сербии Запад планировал в стране революцию по белорусскому сценарию. Такое мнение выразил экс-глава контрразведки Сербии Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Речь идет не о моем личном мнении, точно знаю, что за насильственными протестами в Сербии стоит Запад», — заявил Вулин.

По мнению экс-главы контрразведки Сербии, накануне выборов представители оппозиции заранее сообщали западным дипломатам, что не признают их итогов, а те высказывали одобрение такому курсу.

По данным Вулина, американский National Democratic Institute пытался объединить с целью свержения президента Сербии левые и правые партии, что не вполне удалось.

«Западные СМИ в Сербии и всем ЕС создают атмосферу смены власти и подстрекают насилие. В ночь перед выборами весь регион, от Албании через самопровозглашенную республику Косово, Северную Македонию, Черногорию до Хорватии публиковал сообщения о том, что [президент Сербии Александр] Вучич будет свержен «на улице», — заявил экс-глава сербской контрразведки.

При этом он отметил, что «государство сильно, им руководит сильный человек, Вучич — не Янукович».

25 декабря сообщалось, что досрочные парламентские выборы в Сербии спровоцировали протестные акции в Белграде. Протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией».

В тот же день стало известно, что президент Сербии Александр Вучич собирается прекратить беспорядки в столице в рамках закона.

Ранее в МИД Сербии оценили поддержку России.

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