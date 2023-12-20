Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио «Sputnik Армения». Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении ведомства подчеркивается, что в рамках административного производства комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 9 закона «Об аудиовизуальных медиа» было принято решение о применении административного взыскания — приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании «Тоспа» (ретранслятора «Sputnik Армения»).

До этого стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не приводят к желаемым результатам, однако в Евросоюзе (ЕС) нельзя открыто обсуждать эту тему. По его словам, в результате ограничений Россия стала более самостоятельной в отраслях, где ранее не была активна.

Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре. СМИ сообщают, что он и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против нового пакета помощи Украине в размере €50 млрд, выделяемого из фонда ЕС. В начале ноября правительство Словакии также заблокировало передачу Киеву €40,3 млн военной помощи, которую одобрило предыдущее правительство.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.