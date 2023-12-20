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В МИД РФ заявили об «утешительном призе» от ЕС для Украины

Захарова назвала утешительным призом начало диалога по вступлению Украины в ЕС

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MFA Russia/Global Look Press

Решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС является «утешительным призом» для Киева взамен помощи на €50 млрд. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

«Данный шаг — не более чем утешительный приз от Брюсселя, который провалил выделение 50 миллиардов евро на поддержание режима Зеленского», — заявила Захарова, отметив, что это не Украина подтягивается в ЕС, а Евросоюз «опускается до уровня нацистского киевского режима».

19 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз затянутся на неопределенное время, как это произошло с Анкарой.

В этот же день политолог Артем Косоруков заявил, что Украина не станет членом Европейского союза из экономических соображений, в том числе из-за рецессии в ЕС.

18 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что экстренный саммит Европейского союза по согласованию и корректировке многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с целью выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

Ранее в Пентагоне назвали дату исчерпания средств для Украины.

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