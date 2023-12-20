В США предложили Украине брать пример с нацистской Германии

Генерал-лейтенант ВС США Бен Ходжес предложил Украине копировать поведение Германии образца 1944 года, чтобы иметь возможность противостоять России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Perun.

Он дал совет Киеву подумать о том, что сделала Германия в 1944 году.

«Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких города. <...> Поэтому я думаю, что Украина может увеличить производительность. Некоторые западные компании уже помогают», — пояснил Ходжес.

До этого газета Financial Times писала, что чиновники США предложили странам «Большой семерки» (G7) сразу несколько вариантов передачи замороженных российских активов Украине. Публично Штаты не поддерживали конфискацию активов РФ, однако обосновали возможность применения такой меры в частном порядке.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.