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Посла РФ Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии

МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за падения дрона на границе республики

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в стране Валерия Кузьмина в связи с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на ее границе. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

Как указано в заявлении, в связи с произошедшим Бухарест намерен проконсультироваться с другими странами — членами НАТО. Кроме того, сотрудники министерства вызвали главу дипломатической миссии РФ для обсуждения инцидента.

14 декабря румынское внешнеполитическое ведомство сообщило о падении дрона на границе государства с Украиной. По данным МИД, летательный аппарат обнаружили в районе города Гринду.

При этом в заявлении уточнялось, что беспилотник может принадлежать Вооруженным силам РФ. Согласно информации министерства, российские военные использовали его для нанесения ударов по объектам инфраструктуры Украины на реке Дунай.

Бухарест выразил решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны. Кроме того, МИД республики назвал этот инцидент «противоречащим международному праву».

Ранее в НАТО прокомментировали падение дрона на границе Румынии и Украины.

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