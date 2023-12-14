Пашинян оценил возможность подписания мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что при выполнении одного условия страна может подписать мирный договор с Азербайджаном уже в ближайшее время. Слова армянского премьера цитирует ТАСС.

«Если Азербайджан подтвердит (уже согласованные странами) принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично», — заявил Пашинян на открытии заседания министров стран, у которых нет выходов к морю.

При этом ранее посол Армении Эдмон Марукян сообщил, что окончательный проект мирного договора пока не оформлен, поэтому вынести документ на подписание невозможно.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Армения и Азербайджан провели обмен военнопленными.