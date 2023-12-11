В США призвали Нетаньяху уйти в отставку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал «явной и реальной» угрозой своему государству ввиду его решимости остаться у власти любой ценой, поэтому главе израильского кабмина пора уйти в отставку. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал бывший посол США в Израиле Мартин Индик.

«Его решимость остаться у власти любой ценой представляет явную и настоящую опасность для Израиля. Он должен уйти в отставку», — написал Индик.

До этого сообщалось, что правительство Нетаньяху годами поддерживало финансирование ХАМАС из Катара, надеясь, что это поможет сохранить порядок и мир в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху объявил о «начале конца» ХАМАС.