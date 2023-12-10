Депутат Верховной рады Украины назвал Орбана «петухом»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором оскорбляет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Орбан — петух», — написал он в посте.

До этого, 10 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский смог коротко пообщаться с Орбаном на инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея.

9 декабря Украина приняла обращение к Евросоюзу об открытии переговоров о членстве в ЕС. В тот же день правящая партия Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» рассказала о четырех причинах, которые в обозримом будущем помещают вступлению Украины в ЕС.

8 декабря Гончаренко заявил, что парламентарии приняли проект поправок к закону о правах национальных меньшинств в отдельных сферах. Позже госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что новый украинский закон о правах нацменьшинств не отвечает всем требованиям Будапешта.

До этого Орбан предложил Украине альтернативу членству в Евросоюзе.

Ранее Орбан рассказал о возможном замедлении отношений ЕС и Украины.