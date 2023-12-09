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Байден рассказывал об инфраструктуре США и запутался в цифрах

Байден запутался в цифрах во время заявления об инфраструктурных проектах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, говоря о выделенных на инфраструктурные проекты средствах, запутался в цифрах. Об этом сообщает RT.

«При мне вместо недели инфраструктуры Америке обеспечено десятилетие инфраструктуры. Более миллиарда — трехсот миллионов — триллиона — трехсот миллионов долларов», — заявил Байден.

В октябре политолог-американист Рафаэль Ордуханян заверял, что Джо Байден не отдает себе отчет в том, что говорит.

8 декабря стало известно, что республиканцы в палате представителей США сделали первый шаг к импичменту президента США Джо Байдена: республиканцы призывают определить, «существуют ли достаточные основания» для импичмента 81-летнему президенту США.

6 декабря экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не примет участие в предстоящих выборах по состоянию здоровья.

Ранее опрос показал, что более половины американцев недовольны политикой Байдена.

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