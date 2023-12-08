Путин охарактеризовал динамику отношений РФ и Ирана

Президент России Владимир Путин назвал «очень хорошей» динамику развития отношений РФ и Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление было сделано российским лидером в начале встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

«В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», — отметил президент.

По словам Путина, важный вклад в развитие двусторонних отношений внес аятолла Ирана Али Хаменеи. Также глава государства выразил надежду на улучшение отношений после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом), куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения.

До этого президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси завершили пятичасовые переговоры в Кремле.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря.

Глава Ирана ранее заявлял, что главной темой переговоров с Путиным станут палестинский вопрос и прекращение бомбардировок сектора Газа. В Кремле, в свою очередь, рассказывали, что президенты собираются предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику.

6 декабря президент России прибыл в ОАЭ, где побеседовал с президентом страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, затем отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.