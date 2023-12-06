Байден заявил, что не готов отвернуться от Украины

Президент США Джо Байден заявил, что он лично не готов отвернуться от Украины, передает РИА Новости.

«Я скажу вам, я не готов отвернуться, думаю, большинство американцев тоже», — указал глава Белого дома.

Он отметил, что крайнее крыло Республиканской партии «трусливо взяло в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы».

6 декабря Байден также призвал конгресс Соединенных Штатов одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя задержку в утверждении нового запроса американской администрации о помощи Вооруженным силам Украины ВСУ, заявил, что США надолго с Украиной.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.