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Стало известно о разногласиях между США и Израилем по будущему Газы

Politico: США хотят поставить ПНА у власти в Газе, но Израиль против

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Ahmed Zakot/Reuters

В США считают, что сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна управлять Палестинская национальная администрация (ПНА), однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против такой инициативы. Об этом сообщает американская газета Politico.

По информации издания, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации публично заявили, что ПНА должна в будущем управлять Газой, при этом не уточнив деталей соответствующих планов.

«Они (американские чиновники. – прим. ред.) уже столкнулись с сопротивлением со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль Палестинской автономии в секторе Газа <…> Тем не менее американские стратеги, разрабатывающие эти планы, продолжают возвращаться к Палестинской автономии… По их словам, это самый реальный вариант», — пишет газета.

Как отмечает издание, в Вашингтоне на данный момент формируют «широкую концепцию», которая заключается в многоэтапной реконструкции Газы. Для стабилизации региона потребуются международные силы, после чего к власти в анклаве придет ПНА, пишет Politico.

До этого сообщалось, что израильские власти рассматривают возможность затопления подземных туннелей сектора Газа морской водой с помощью системы насосов, так как там могут скрываться боевики ХАМАС.

Ранее в США обвинили Нетаньяху в аморальных шагах в Газе.

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