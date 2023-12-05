В США обвинили Нетаньяху в аморальных шагах в Газе

Власти США не должны выделять $10,1 млрд в качестве финансовой поддержки правительства Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, считает сенатор-демократ Берни Сандерс, передает The Hill. По его словам, эти деньги пойду на продолжение израильской операции в секторе Газа.

«Не думаю, что нам следует выделять $10,1 млрд правому экстремистскому правительству Нетаньяху для продолжения его нынешнего военного подхода. То, что делает правительство Нетаньяху, аморально, это нарушение международного права, и Соединенные Штаты не должны быть замешаны в этих действиях», — пояснил Сандерс.

Он добавил, что в текущей ситуации целесообразно поддерживать оборонительные системы, которые защитят гражданское население Израиля от приближающихся ракетных обстрелов. Сандерс подчеркнул, что давать дополнительные средства — безответственно.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. 1 декабря перемирие было прервано Израилем из-за невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

Ранее в Газе полностью отключились сотовая связь и интернет.