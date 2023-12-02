Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ в ответ на вмешательство во внутренние дела ответит пропорционально или асимметрично. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами», — заявил он.

По его словам, ответ может быть прямо пропорциональным степени агрессии и, в случае необходимости, асимметричным.

Также Медведев напомнил, что в утвержденной российским лидером Владимиром Путиным в марте 2023 года Концепции внешней политики Российской Федерации закреплена правомерность принятия мер, необходимых для пресечения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.

Кроме того, Медведев рассказал о санкционной дубине Запада.

Ранее Кадыров обратился к Медведеву из-за участвующих в СВО чеченцев.