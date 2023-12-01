Через КПП «Рафах» прекратили пропускать гуманитарную помощь для Газы

Через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» прекратили пропускать гуманитарную помощь в Газу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в гуманитарных и силовых ведомствах Египта.

Отмечается, что проезд грузов с гуманитарной помощью остановлен из-за возобновления Израилем военной операции. По информации источника, в период перемирия количество гуманитарных грузов увеличилось, но их все равно было слишком мало.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее «Исламский джихад» (организация запрещена в России) назвал причиной нападения 1 декабря преступления Израиля.