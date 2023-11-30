ХАМАС передал сотрудникам Красного Креста двух израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения о перемирии передало представителям Красного Креста двоих человек, взятых в заложники во время атаки на израильские поселения 7 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении указано, что в настоящее время сотрудники международной организации вместе с пленными направляются на территорию еврейского государства. При этом ожидается, что в ближайшее время ХАМАС освободит еще несколько женщин и детей.

«Согласно информации, полученной от Красного Креста, два израильских заложника были переданы им и направляются на территорию Израиля», — говорится в публикации.

Утром 30 ноября канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа продолжит действовать. Как уточнялось в заявлении, соответствующее решение было принято после получения от палестинского движения ХАМАС нового списка заложников, которых должны освободить в шестой день перемирия.

Однако позже катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что танки ЦАХАЛ открыли огонь в палестинском городе Газа. По данным СМИ, обстрелу подвергся один из районов населенного пункта Эн-Наср.

Ранее движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в городе Иерусалим.