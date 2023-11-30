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Опрос показал отношение поляков к главе правящей партии Качиньскому

Большинство поляков не хотят видеть Качиньского во главе правящей партии

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Kacper Pempel/Reuters

Большинство поляков считают, что лидер правящей крайне правой партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский должен покинуть занимаемую должность. Такие данные следуют из опроса лаборатории United Surveys.

Согласно исследованию, 57,9% респондентов считают, что Качиньскому следует уйти из руководства партии. Из них 42,4% заявили, что он «определенно» должен уйти, еще 15,5% сообщили, что «скорее» должен уйти.

27% участников опроса полагают, что ему следует сохранить пост главы «Права и справедливости». 15,1% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Ранее заместитель главы «Левых» Дариуш Вечорек заявил, что правящая крайне правая партия «Право и справедливость» вряд ли сможет вернуться к власти после того, как руководство страны перейдет к оппозиционной коалиции.

Он добавил, что не исключает запуска в парламенте разбирательств против партии Качиньского с приходом оппозиции к власти. Вечорек подчеркнул, что за восемь лет правления «Право и справедливости» появились вопросы к работе судебной системы и спецслужб в Польше.

Ранее в Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского.

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