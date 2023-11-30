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Бывший офицер НАТО заявил о подготовке альянса к нейтралитету Украины

Экс-офицер НАТО Анро: Столтенберг готовит союзников к нейтралитету Украины

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РИА «Новости»

Более осторожные формулировки генсека НАТО Йенса Столтенберга об успехах Киева означают, что он готовит союзников к идее нейтралитета Украины. Об этом заявил европейский эксперт — бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии Североатлантического альянса Пьер Анро, передает РИА Новости.

Он также обратил внимание, что генсек НАТО четко указывает на невозможность полноценного членства Украины в альянс во время вооруженного конфликта.

«Теперь, когда становится очевидным, что Украина проиграет этот конфликт, Столтенберг готовит союзников (и особенно европейское общественное мнение) к тому, что условие строгого нейтралитета Украины, которого постоянно требовала Россия с начала 1990-х, должно быть реализовано. Своими новыми формулировками Столтенберг, будучи политиком, а не военным, поздравляет Киев со значительными усилиями перед более могущественным врагом, но между строк признает, что Киев не может победить в конфликте», — сказал Анро.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет войти в состав НАТО в том случае, когда все страны — члены альянса одобрят это.

До этого Столтенберг заявил, что будущее Украины лежит в НАТО, и лидеры альянса уже приняли решение пригласить страну, но пока делать этого не будут.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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