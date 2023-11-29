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В Госдепе назвали срок заключения мира на Украине

Reuters: РФ не согласится на мир на Украине до итогов выборов президента США

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Kevin Lamarque/Reuters

Российские власти не согласятся заключить мир на Украине до итогов выборов президента США. С таким заявлением на условиях анонимности выступил высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает Reuters.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не заключит мир или что-либо значимое до того, пока не будут известны результаты американских выборов.

Накануне помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной.

29 ноября стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоилась тем, что в мире снижается внимание к конфликту на Украине. Она назвала «фатальным» такое развитие событий. В то же время Бербок отметила, что Киев «сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности». Будущее Украины министр иностранных дел Германии видит в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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